Uber Aktie News: Uber am Montagnachmittag mit Verlusten

Die Aktie von Uber gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Uber-Aktie rutschte in der New York-Sitzung zuletzt um 0,4 Prozent auf 74,96 USD ab.

Um 15:52 Uhr fiel die Uber-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 0,4 Prozent auf 74,96 USD ab. Das Tagestief markierte die Uber-Aktie bei 74,37 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 74,43 USD. Zuletzt wechselten 190.486 Uber-Aktien den Besitzer.

Am 12.10.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 87,00 USD an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 16,06 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Uber-Aktie. Am 06.08.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 54,99 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Uber-Aktie ist somit 26,64 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten gehen davon aus, dass Uber-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Uber 0,000 USD aus.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 abgelaufenen Quartal legte Uber am 05.02.2025 vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 3,27 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,69 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 11,96 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 20,36 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9,94 Mrd. USD in den Büchern standen.

Die Kennzahlen für Q1 2025 dürfte Uber am 07.05.2025 präsentieren. Uber dürfte die Q1 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 13.05.2026 präsentieren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Uber-Gewinn in Höhe von 2,49 USD je Aktie aus.

