Uber Aktie News: Uber tendiert am Nachmittag auf rotem Terrain

Die Aktie von Uber gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 0,6 Prozent auf 64,27 USD.

Die Uber-Aktie notierte im New York-Handel um 15:53 Uhr mit Abschlägen von 0,6 Prozent bei 64,27 USD. Die Uber-Aktie sank bis auf 63,92 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 64,13 USD. Zuletzt wechselten via New York 726.582 Uber-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 82,10 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (05.03.2024). Das 52-Wochen-Hoch liegt 27,74 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Uber-Aktie. Am 01.06.2023 gab der Anteilsschein bis auf 37,08 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Uber-Aktie ist somit 42,31 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Zuletzt erhielten Uber-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus.

Die Zahlen des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Uber am 08.05.2024. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,31 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,08 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Uber hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 10,13 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 14,82 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 8,82 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 30.07.2024 erfolgen.

Den erwarteten Gewinn je Uber-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 0,905 USD fest.

