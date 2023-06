Uber Aktie News: Uber am Mittwochmittag nahe Vortagesschluss

Aktien in diesem Artikel Uber 38,64 EUR

Zum Vortag unverändert notierte die Uber-Aktie um 11:36 Uhr im Tradegate-Handel bei 38,64 EUR. In der Spitze gewann die Uber-Aktie bis auf 38,98 EUR. Im Tief verlor die Uber-Aktie bis auf 38,48 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 38,60 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.261 Uber-Aktien umgesetzt.

Am 19.06.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 40,00 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 3,52 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 01.07.2022 bei 19,19 EUR. Der derzeitige Kurs der Uber-Aktie liegt somit 101,40 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 46,00 USD je Uber-Aktie an.

Am 02.05.2023 legte Uber die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2023 endete, vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,08 USD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Uber ebenfalls -3,04 USD je Aktie eingebüßt. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Uber im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 28,73 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 8.823,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 6.854,00 USD in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 10.08.2023 erfolgen.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2023 ein EPS von --0,007 USD je Uber-Aktie.

