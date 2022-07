Uber Aktie News: Uber am Nachmittag mit grünen Vorzeichen

Aktien in diesem Artikel Uber 23,47 EUR

Um 21.07.2022 16:22:00 Uhr ging es für das Uber-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,4 Prozent auf 23,57 EUR. Die Uber-Aktie legte bis auf 23,70 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 23,56 EUR. Der Tagesumsatz der Uber-Aktie belief sich zuletzt auf 1.102 Aktien.

Am 05.11.2021 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 42,21 EUR an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Uber-Aktie somit 44,17 Prozent niedriger. Am 30.06.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 19,18 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 22,84 Prozent könnte die Uber-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 64,00 USD je Uber-Aktie an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Uber am 04.05.2022. Das EPS lag bei -3,04 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,06 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 6.854,00 USD – ein Plus von 136,10 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Uber 2.903,00 USD erwirtschaftet hatte.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 02.08.2022 erfolgen. Schätzungsweise am 10.08.2023 dürfte Uber die Q2 2023-Finanzergebnisse präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Uber einen Verlust von -3,595 USD je Aktie in der Bilanz 2022 stehen haben dürfte.

Uber-Aktie gibt ab: Sammelklage gegen Uber wegen sexueller Übergriffe von Fahrern eingereicht

Uber-Aktie stärker: Macron weist Vorwürfe rund um Einsatz für Fahrdienst-Vermittler zurück

Uber-Aktie schließt schwach: Geleakte interne Uber-Kommunikation gibt tiefe Einblicke

