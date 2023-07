Uber Aktie News: Uber am Freitagnachmittag ohne große Veränderung

Aktienentwicklung

Wenig Veränderung zeigt am Freitagnachmittag die Aktie von Uber. Kaum Ausschläge verzeichnete die Uber-Aktie im New York-Handel und tendierte zuletzt bei 46,54 USD.

Mit einem Kurs von 46,54 USD zeigte sich die Uber-Aktie im New York-Handel um 15:53 Uhr kaum verändert. Die Uber-Aktie zog in der Spitze bis auf 47,33 USD an. Der Kurs der Uber-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 46,47 USD nach. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 46,55 USD. Von der Uber-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 374.321 Stück gehandelt.

Bei 47,89 USD erreichte der Titel am 20.07.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 2,90 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 29.07.2022 auf bis zu 22,14 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 52,43 Prozent würde die Uber-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 46,00 USD je Uber-Aktie an.

Die Zahlen des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Uber am 02.05.2023. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,08 USD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -3,04 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 28,73 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 8.823,00 USD, während im Vorjahreszeitraum 6.854,00 USD ausgewiesen worden waren.

Voraussichtlich am 01.08.2023 dürfte Uber Anlegern einen Blick in die Q2 2023-Bilanz gewähren. Experten erwarten die Q2 2024-Kennzahlen am 30.07.2024.

Von Analysten wird erwartet, dass Uber im Jahr 2023 0,036 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

