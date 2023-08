Uber Aktie News: Uber tendiert am Montagmittag fester

Aktienkurs aktuell

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Uber. Die Aktie legte zuletzt in der Tradegate-Sitzung 0,4 Prozent auf 41,34 EUR zu.

Die Uber-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung um 11:24 Uhr 0,4 Prozent im Plus bei 41,34 EUR. Die Uber-Aktie zog in der Spitze bis auf 41,48 EUR an. Bei 41,14 EUR ging der Anteilsschein in den Tradegate-Handel. Zuletzt stieg das Tradegate-Volumen auf 2.357 Uber-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (47,50 EUR) erklomm das Papier am 01.08.2023. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 14,90 Prozent hinzugewinnen. Am 27.12.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 22,55 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 45,46 Prozent könnte die Uber-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 46,00 USD.

Uber ließ sich am 01.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,18 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -1,33 USD je Aktie vermeldet. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 14,33 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 9.230,00 USD umgesetzt, gegenüber 8.073,00 USD im Vorjahreszeitraum.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2023 dürfte Uber am 08.11.2023 vorlegen.

Experten gehen davon aus, dass Uber im Jahr 2023 0,287 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

