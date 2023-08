Fokus auf Aktienkurs

Uber Aktie News: Uber tendiert am Nachmittag nordwärts

21.08.23 16:08 Uhr

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Uber. Die Uber-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 0,6 Prozent im Plus bei 44,96 USD.

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 0,6 Prozent auf 44,96 USD zu. Bei 45,28 USD markierte die Uber-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 45,00 USD. Bisher wurden via New York 461.786 Uber-Aktien gekauft oder verkauft. Der Anteilsschein kletterte am 01.08.2023 auf bis zu 49,49 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 10,08 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Uber-Aktie. Am 12.10.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 22,95 USD. Mit Abgaben von 48,97 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Uber-Aktie bei 46,00 USD. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Uber am 01.08.2023 vor. Das EPS belief sich auf 0,18 USD gegenüber -1,33 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 14,33 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 8.073,00 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 9.230,00 USD ausgewiesen. Am 08.11.2023 dürfte die Q3 2023-Bilanz von Uber veröffentlicht werden. Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Uber-Aktie in Höhe von 0,287 USD im Jahr 2023 aus. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Uber-Aktie Delivery Hero-Aktie springt deutlich an: Delivery Hero wird optimistischer Uber-Aktie an der NYSE dennoch im Minus: Uber macht überraschend Gewinn Ausblick: Uber öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

