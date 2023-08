Uber Aktie News: Anleger greifen bei Uber am Montagvormittag zu

Notierung im Blick

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von Uber. Die Uber-Aktie stieg im AMEX-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,5 Prozent auf 44,67 USD.

Das Papier von Uber konnte um 22:15 Uhr klettern und stieg im AMEX-Handel um 1,5 Prozent auf 44,67 USD. In der Spitze gewann die Uber-Aktie bis auf 44,83 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 43,37 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 16.634 Uber-Aktien umgesetzt.

Am 01.08.2023 markierte das Papier bei 49,47 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 10,75 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 12.10.2022 bei 22,97 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 48,58 Prozent.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Uber-Aktie bei 46,00 USD.

Am 01.08.2023 äußerte sich Uber zu den Kennzahlen des am 30.06.2023 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,18 USD. Im Vorjahresviertel hatte Uber -1,33 USD je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite standen 9.230,00 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 8.073,00 USD umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2023 dürfte Uber am 08.11.2023 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 0,287 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

