Uber Aktie News: Uber am Nachmittag mit KursVerlusten

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Uber gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Uber-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 4,6 Prozent auf 44,40 USD abwärts.

Um 15:53 Uhr ging es für die Uber-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 4,6 Prozent auf 44,40 USD. Im Tief verlor die Uber-Aktie bis auf 44,31 USD. Bei 45,60 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der Uber-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 565.489 Stück gehandelt.

Am 01.08.2023 markierte das Papier bei 49,49 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 11,46 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 12.10.2022 gab der Anteilsschein bis auf 22,95 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 48,32 Prozent würde die Uber-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das durchschnittliche Kursziel der Uber-Aktie wird bei 46,00 USD angegeben.

Uber veröffentlichte am 01.08.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Es stand ein EPS von 0,18 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Uber noch ein Gewinn pro Aktie von -1,33 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 9.230,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 14,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8.073,00 USD in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird am 08.11.2023 erwartet.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 0,309 USD je Uber-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Uber-Aktie

Dow Jones- & NASDAQ-Werte: Amazon-Aktie, Tesla-Aktie, Apple-Aktie, NVIDIA-Aktie & Co. im Fokus: Das sind die Bilanz-Termine der Tech-Riesen in der aktuellen Saison

Delivery Hero-Aktie springt deutlich an: Delivery Hero wird optimistischer

Uber-Aktie an der NYSE dennoch im Minus: Uber macht überraschend Gewinn