Uber Aktie News: Anleger schicken Uber am Nachmittag auf rotes Terrain

Notierung im Fokus

Die Aktie von Uber gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Uber nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,6 Prozent auf 93,18 USD.

Die Uber-Aktie wies um 15:53 Uhr Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 93,18 USD abwärts. Die Uber-Aktie sank bis auf 92,98 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 93,59 USD. Zuletzt wechselten 242.749 Uber-Aktien den Besitzer.

Bei 101,98 USD markierte der Titel am 23.09.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Uber-Aktie somit 8,63 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 18.12.2024 bei 59,33 USD. Der aktuelle Kurs der Uber-Aktie ist somit 36,33 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2024.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Uber am 06.08.2025. Das EPS lag bei 0,63 USD. Im letzten Jahr hatte Uber einen Gewinn von 0,47 USD je Aktie eingefahren. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 18,23 Prozent auf 12,65 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 10,70 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 04.11.2025 dürfte Uber Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können Uber-Anleger Experten zufolge am 10.11.2026 werfen.

In der Uber-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 2,91 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

