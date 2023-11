Aktienkurs im Fokus

Uber Aktie News: Uber am Nachmittag billiger

21.11.23 16:08 Uhr

Die Aktie von Uber gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Uber-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 0,5 Prozent auf 54,49 USD ab.

Werbung

Werte in diesem Artikel Aktien Uber 49,36 EUR -0,84 EUR -1,67% Charts|News|Analysen Aktie kaufen

Um 15:52 Uhr ging es für die Uber-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 0,5 Prozent auf 54,49 USD. Zwischenzeitlich weitete die Uber-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 53,89 USD aus. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 54,23 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 628.721 Uber-Aktien umgesetzt. Am 20.11.2023 markierte das Papier bei 55,35 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Uber-Aktie ist somit 1,58 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 28.12.2022 gab der Anteilsschein bis auf 23,91 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 56,12 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Uber-Aktie. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 46,00 USD je Uber-Aktie aus. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Uber am 07.11.2023. Mit einem EPS von 0,10 USD lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als Uber mit -0,61 USD je Aktie genauso viel verdiente. Uber hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 9.292,00 USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 11,37 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 8.343,00 USD erwirtschaftet worden waren. Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 07.02.2024 terminiert. Experten taxieren den Uber-Gewinn für das Jahr 2023 auf 0,371 USD je Aktie. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Uber-Aktie Lyft schreibt überraschend rote Zahlen - Lyft-Aktie verliert an der NASDAQ NYSE-Titel Uber-Aktie höher: Uber macht Gewinn - Umsatz unter Erwartungen Ausblick: Uber informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Ausgewählte Hebelprodukte auf Uber Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Uber Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent Werbung

Bildquellen: Christopher Penler / Shutterstock.com