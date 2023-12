Uber Aktie News: Uber steigt am Nachmittag

Kurs der Uber

Die Aktie von Uber gehört am Donnerstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt wies die Uber-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 61,24 USD nach oben.

Im New York-Handel gewannen die Uber-Papiere um 15:53 Uhr 0,9 Prozent. Die Uber-Aktie zog in der Spitze bis auf 61,50 USD an. Mit einem Wert von 61,32 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Uber-Aktien beläuft sich auf 434.881 Stück.

Am 16.12.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 63,53 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Uber-Aktie somit 3,60 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 23,91 USD. Dieser Wert wurde am 28.12.2022 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 60,96 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 46,00 USD.

Uber ließ sich am 07.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,10 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,61 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Uber im vergangenen Quartal 9.292,00 USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 11,37 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Uber 8.343,00 USD umsetzen können.

Am 07.02.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 0,378 USD je Aktie belaufen.

