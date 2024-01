Uber Aktie News: Uber tendiert am Nachmittag auf rotem Terrain

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Uber. Die Uber-Aktie notierte zuletzt im New York-Handel in Rot und verlor 0,9 Prozent auf 64,54 USD.

Um 15:53 Uhr rutschte die Uber-Aktie in der New York-Sitzung um 0,9 Prozent auf 64,54 USD ab. In der Spitze fiel die Uber-Aktie bis auf 64,36 USD. Bei 65,44 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Von der Uber-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 670.308 Stück gehandelt.

Am 22.01.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 65,61 USD an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 1,66 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 25,71 USD. Dieser Wert wurde am 25.01.2023 erreicht. Der derzeitige Kurs der Uber-Aktie liegt somit 151,03 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 46,00 USD.

Uber gewährte am 07.11.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,10 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,61 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 9.292,00 USD – das entspricht einem Zuwachs von 11,37 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 8.343,00 USD erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte Uber am 07.02.2024 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2024-Bilanz auf den 05.02.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Uber-Aktie in Höhe von 0,384 USD im Jahr 2023 aus.

Redaktion finanzen.net

