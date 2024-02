Uber Aktie News: Uber steigt am Nachmittag

Kursverlauf

Die Aktie von Uber zählt am Donnerstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Uber konnte zuletzt klettern und stieg im New York-Handel um 3,4 Prozent auf 79,06 USD.

Um 15:53 Uhr konnte die Aktie von Uber zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 3,4 Prozent auf 79,06 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Uber-Aktie bisher bei 79,70 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 79,59 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 651.537 Uber-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (81,86 USD) erklomm das Papier am 16.02.2024. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 3,54 Prozent. Am 28.04.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 29,23 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 63,03 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Uber-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Uber ließ sich am 07.02.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 0,66 USD gegenüber 0,29 USD je Aktie im Vorjahresquartal. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 9.936,00 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 15,44 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Uber einen Umsatz von 8.607,00 USD eingefahren.

Uber dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2024 voraussichtlich am 01.05.2024 präsentieren.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 1,24 USD je Uber-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Uber-Aktie

Uber-Aktie profitiert: Uber will Aktien im Milliardenwert zurückkaufen

Konkurrenz für NYSE-Titel Uber: Grab und GoTo offenbar doch an Fusion interessiert - Uber-Aktie verliert

NYSE-Wert Uber-Aktie reagiert mit leichten Zuschlägen auf starke Zahlen: Uber mit überraschend hohem Quartalsgewinn