Uber Aktie News: Uber gibt am Nachmittag nach

Die Aktie von Uber gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Uber-Aktie rutschte in der New York-Sitzung zuletzt um 0,8 Prozent auf 79,58 USD ab.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 0,8 Prozent auf 79,58 USD. Die höchsten Verluste verbuchte die Uber-Aktie bis auf 79,22 USD. Bei 79,83 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via New York 389.145 Uber-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 05.03.2024 bei 82,10 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 3,17 Prozent. Am 28.04.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 29,23 USD. Der aktuelle Kurs der Uber-Aktie ist somit 63,28 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Uber 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Am 07.02.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,66 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Uber ein EPS von 0,29 USD je Aktie vermeldet. Das vergangene Quartal hat Uber mit einem Umsatz von insgesamt 9.936,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8.607,00 USD erwirtschaftet worden waren, um 15,44 Prozent gesteigert.

Die Uber-Bilanz für Q1 2024 wird am 01.05.2024 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je Uber-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 1,24 USD fest.

