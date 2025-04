Uber Aktie News: Uber zieht am Nachmittag an

Uber im Fokus

Die Aktie von Uber zählt am Dienstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt ging es für das Uber-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 1,7 Prozent auf 74,15 USD.

Um 15:53 Uhr stieg die Uber-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 1,7 Prozent auf 74,15 USD. Kurzfristig markierte die Uber-Aktie bei 74,34 USD ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 73,85 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 264.182 Uber-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 87,00 USD erreichte der Titel am 12.10.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 17,32 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 06.08.2024 bei 54,99 USD. Mit einem Kursverlust von 25,84 Prozent würde die Uber-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Für Uber-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden.

Am 05.02.2025 lud Uber zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2024 endete. In Sachen EPS wurden 3,27 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Uber 0,69 USD je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 20,36 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 9,94 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 11,96 Mrd. USD ausgewiesen.

Am 07.05.2025 werden die Q1 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Einen Blick in die Q1 2026-Bilanz können Uber-Anleger Experten zufolge am 13.05.2026 werfen.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Uber-Gewinn in Höhe von 2,47 USD je Aktie aus.

