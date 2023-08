Uber Aktie News: Uber am Dienstagvormittag im Minusbereich

Uber im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Uber. Die Uber-Aktie notierte im AMEX-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,1 Prozent bei 44,61 USD.

Die Aktie notierte um 22:15 Uhr mit Verlusten. Im AMEX-Handel verbilligte sie sich um 0,1 Prozent auf 44,61 USD. Die Uber-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 44,10 USD ab. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 45,27 USD. Von der Uber-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 12.921 Stück gehandelt.

Am 01.08.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 49,47 USD an. 10,89 Prozent Plus fehlen der Uber-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 22,97 USD erreichte der Anteilsschein am 12.10.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Uber-Aktie 94,21 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Analysten bewerten die Uber-Aktie im Durchschnitt mit 46,00 USD.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Uber am 01.08.2023. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,18 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Uber ein EPS von -1,33 USD je Aktie vermeldet. Beim Umsatz wurden 9.230,00 USD gegenüber 8.073,00 USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Mit der Q3 2023-Bilanzvorlage von Uber wird am 08.11.2023 gerechnet.

Den erwarteten Gewinn je Uber-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 0,287 USD fest.

