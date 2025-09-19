Uber Aktie News: Uber tendiert am Abend fester

Notierung im Blick

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von Uber. Die Aktie legte zuletzt in der New York-Sitzung 2,1 Prozent auf 100,60 USD zu.

Die Aktie notierte um 20:08 Uhr mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 2,1 Prozent auf 100,60 USD zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die Uber-Aktie bei 101,98 USD. Bei 99,20 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 2.138.642 Uber-Aktien den Besitzer.

Am 22.09.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 101,98 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Uber-Aktie somit 1,35 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 18.12.2024 (59,33 USD). Mit einem Kursverlust von 41,02 Prozent würde die Uber-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Uber-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen.

Am 06.08.2025 hat Uber die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,63 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,47 USD je Aktie generiert. Der Umsatz wurde auf 12,65 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 10,70 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Uber dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 30.10.2025 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 2,91 USD je Uber-Aktie.

