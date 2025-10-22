DAX24.151 -0,7%Est505.639 -0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,52 -3,9%Nas22.647 -1,3%Bitcoin93.065 -0,6%Euro1,1609 ±0,0%Öl62,63 +1,6%Gold4.080 -1,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Beyond Meat A2N7XQ TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA RENK RENK73 TeamViewer A2YN90 Infineon 623100 thyssenkrupp 750000 Tesla A1CX3T Siemens Energy ENER6Y adidas A1EWWW Plug Power A1JA81 Amazon 906866 SAP 716460
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX letztlich tiefer -- Wall Street in Rot -- adidas hebt Gewinnprognose an -- Netflix enttäuscht -- D-Wave, Quantum eMotion, TKMS, Rüstungsaktien, Mercedes, GSK, Alector, Beyond Meat, Gold im Fokus
Top News
DroneShield-Aktie stoppt Rally - Anleger zeigen sich nervös DroneShield-Aktie stoppt Rally - Anleger zeigen sich nervös
Ausblick: Intel legt Quartalsergebnis vor Ausblick: Intel legt Quartalsergebnis vor
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Anlagechance Gold: Mit diesem ETF von Amundi erhältst du Zugang zu Aktien von führenden Goldminenbetreibern. Jetzt mehr erfahren!
Blick auf Uber-Kurs

Uber Aktie News: Uber am Mittwochabend tiefer

22.10.25 20:23 Uhr
Uber Aktie News: Uber am Mittwochabend tiefer

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von Uber. Die Uber-Aktie notierte im New York-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,2 Prozent bei 91,88 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Uber
79,06 EUR -1,87 EUR -2,31%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 20:08 Uhr ging es für die Uber-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 1,2 Prozent auf 91,88 USD. Die höchsten Verluste verbuchte die Uber-Aktie bis auf 91,45 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 92,77 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 797.325 Uber-Aktien den Besitzer.

Am 23.09.2025 markierte das Papier bei 101,98 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Uber-Aktie damit 9,90 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 59,33 USD erreichte der Anteilsschein am 18.12.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 35,43 Prozent.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD.

Am 06.08.2025 hat Uber in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,63 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,47 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Uber in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 18,23 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 12,65 Mrd. USD im Vergleich zu 10,70 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Die Uber-Bilanz für Q3 2025 wird am 04.11.2025 erwartet. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von Uber rechnen Experten am 10.11.2026.

Experten gehen davon aus, dass Uber im Jahr 2025 2,91 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Uber-Aktie

Erste Schätzungen: Uber legt Quartalsergebnis vor

Alphabet-Aktie im Plus: Waymo-Robotaxis nehmen Kurs auf Europa

Bilanzen und Termine: Tesla, NVIDIA, Apple, Amazon & Co. - Ergebnisse der Tech-Riesen in der aktuellen Saison

In eigener Sache

Übrigens: Uber und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Uber

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Uber

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Mateusz_Szymanski / Shutterstock.com

Nachrichten zu Uber

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Uber

DatumRatingAnalyst
08.02.2023Uber OutperformRBC Capital Markets
17.11.2021Uber BuyGoldman Sachs Group Inc.
13.09.2021Uber BuyGoldman Sachs Group Inc.
16.12.2020Uber overweightJP Morgan Chase & Co.
07.07.2020Uber OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
08.02.2023Uber OutperformRBC Capital Markets
17.11.2021Uber BuyGoldman Sachs Group Inc.
13.09.2021Uber BuyGoldman Sachs Group Inc.
16.12.2020Uber overweightJP Morgan Chase & Co.
07.07.2020Uber OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
22.07.2019Uber HoldHSBC
DatumRatingAnalyst

Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.

Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Uber nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen