Uber Aktie News: Uber am Mittwochabend tiefer

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von Uber. Die Uber-Aktie notierte im New York-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,2 Prozent bei 91,88 USD.

Um 20:08 Uhr ging es für die Uber-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 1,2 Prozent auf 91,88 USD. Die höchsten Verluste verbuchte die Uber-Aktie bis auf 91,45 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 92,77 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 797.325 Uber-Aktien den Besitzer.

Am 23.09.2025 markierte das Papier bei 101,98 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Uber-Aktie damit 9,90 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 59,33 USD erreichte der Anteilsschein am 18.12.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 35,43 Prozent.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD.

Am 06.08.2025 hat Uber in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,63 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,47 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Uber in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 18,23 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 12,65 Mrd. USD im Vergleich zu 10,70 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Die Uber-Bilanz für Q3 2025 wird am 04.11.2025 erwartet. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von Uber rechnen Experten am 10.11.2026.

Experten gehen davon aus, dass Uber im Jahr 2025 2,91 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

