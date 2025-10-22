Uber Aktie News: Uber am Mittwochabend tiefer
Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von Uber. Die Uber-Aktie notierte im New York-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,2 Prozent bei 91,88 USD.
Werte in diesem Artikel
Um 20:08 Uhr ging es für die Uber-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 1,2 Prozent auf 91,88 USD. Die höchsten Verluste verbuchte die Uber-Aktie bis auf 91,45 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 92,77 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 797.325 Uber-Aktien den Besitzer.
Am 23.09.2025 markierte das Papier bei 101,98 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Uber-Aktie damit 9,90 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 59,33 USD erreichte der Anteilsschein am 18.12.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 35,43 Prozent.
2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD.
Am 06.08.2025 hat Uber in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,63 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,47 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Uber in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 18,23 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 12,65 Mrd. USD im Vergleich zu 10,70 Mrd. USD im Vorjahresquartal.
Die Uber-Bilanz für Q3 2025 wird am 04.11.2025 erwartet. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von Uber rechnen Experten am 10.11.2026.
Experten gehen davon aus, dass Uber im Jahr 2025 2,91 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Uber-Aktie
Erste Schätzungen: Uber legt Quartalsergebnis vor
Alphabet-Aktie im Plus: Waymo-Robotaxis nehmen Kurs auf Europa
Bilanzen und Termine: Tesla, NVIDIA, Apple, Amazon & Co. - Ergebnisse der Tech-Riesen in der aktuellen Saison
Übrigens: Uber und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf Uber
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Uber
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Mateusz_Szymanski / Shutterstock.com
Nachrichten zu Uber
Analysen zu Uber
|Datum
|Rating
|Analyst
|08.02.2023
|Uber Outperform
|RBC Capital Markets
|17.11.2021
|Uber Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.09.2021
|Uber Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.12.2020
|Uber overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.07.2020
|Uber Outperform
|RBC Capital Markets
|Datum
|Rating
|Analyst
|08.02.2023
|Uber Outperform
|RBC Capital Markets
|17.11.2021
|Uber Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.09.2021
|Uber Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.12.2020
|Uber overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.07.2020
|Uber Outperform
|RBC Capital Markets
|Datum
|Rating
|Analyst
|22.07.2019
|Uber Hold
|HSBC
|Datum
|Rating
|Analyst
Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Uber nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen