Uber Aktie News: Uber verteuert sich am Mittwochmittag

22.11.23 12:04 Uhr

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Uber. Die Uber-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,2 Prozent im Plus bei 50,50 EUR.

Um 11:28 Uhr konnte die Aktie von Uber zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,2 Prozent auf 50,50 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Uber-Aktie bisher bei 50,50 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 50,25 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.905 Uber-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 50,50 EUR. Dieser Kurs wurde am 22.11.2023 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 0,00 Prozent über dem aktuellen Kurs der Uber-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 27.12.2022 Kursverluste bis auf 22,53 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Uber-Aktie 55,39 Prozent sinken. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 46,00 USD je Uber-Aktie aus. Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Uber am 07.11.2023. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,10 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,61 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 11,37 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 9.292,00 USD umgesetzt, gegenüber 8.343,00 USD im Vorjahreszeitraum. Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte Uber am 07.02.2024 vorlegen. Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 0,373 USD je Uber-Aktie. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Uber-Aktie Lyft schreibt überraschend rote Zahlen - Lyft-Aktie verliert an der NASDAQ NYSE-Titel Uber-Aktie höher: Uber macht Gewinn - Umsatz unter Erwartungen Ausblick: Uber informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

