Uber Aktie News: Anleger schicken Uber am Nachmittag ins Plus

Uber im Fokus

Die Aktie von Uber gehört am Freitagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 0,3 Prozent auf 61,65 USD zu.

Das Papier von Uber konnte um 15:53 Uhr klettern und stieg im New York-Handel um 0,3 Prozent auf 61,65 USD. Die Uber-Aktie legte bis auf 61,87 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 61,61 USD. Bisher wurden heute 243.354 Uber-Aktien gehandelt.

Am 16.12.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 63,53 USD an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 3,05 Prozent. Bei 23,91 USD erreichte der Anteilsschein am 28.12.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Uber-Aktie damit 157,84 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 46,00 USD.

Uber ließ sich am 07.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Uber hat ein EPS von 0,10 USD vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit -0,61 USD auf dem gleichen Niveau gelegen. Das vergangene Quartal hat Uber mit einem Umsatz von insgesamt 9.292,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8.343,00 USD erwirtschaftet worden waren, um 11,37 Prozent gesteigert.

Am 07.02.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von Uber veröffentlicht werden.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 0,378 USD je Uber-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Uber-Aktie

NYSE-Titel Uber-Aktie im Plus: BER richtet Abholzone für Uber, Bolt & Co. ein

Wachsender Trend im EV-Markt - E-Pickup von Tesla-Konkurrent Rivian kann jetzt auch geleast werden

NYSE-Titel Uber-Aktie gefragt: Londons Black Cabs bald über App buchbar