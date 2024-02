Uber Aktie News: Uber reagiert am Freitagnachmittag positiv

Uber im Blick

Die Aktie von Uber gehört am Freitagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Uber-Aktie konnte zuletzt im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,6 Prozent auf 78,46 USD.

Werte in diesem Artikel

Die Uber-Aktie konnte um 15:53 Uhr im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,6 Prozent auf 78,46 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die Uber-Aktie bei 78,96 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 78,50 USD. Der Tagesumsatz der Uber-Aktie belief sich zuletzt auf 224.713 Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (81,86 USD) erklomm das Papier am 16.02.2024. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 4,33 Prozent hinzugewinnen. Bei 29,23 USD fiel das Papier am 28.04.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 62,75 Prozent würde die Uber-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Uber-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Uber am 07.02.2024. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,66 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,29 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Uber im vergangenen Quartal 9.936,00 USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 15,44 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Uber 8.607,00 USD umsetzen können.

Uber dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2024 voraussichtlich am 01.05.2024 präsentieren.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Uber ein EPS in Höhe von 1,24 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Uber-Aktie

Uber-Aktie profitiert: Uber will Aktien im Milliardenwert zurückkaufen

Konkurrenz für NYSE-Titel Uber: Grab und GoTo offenbar doch an Fusion interessiert - Uber-Aktie verliert

NYSE-Wert Uber-Aktie reagiert mit leichten Zuschlägen auf starke Zahlen: Uber mit überraschend hohem Quartalsgewinn