Uber Aktie News: Uber verteuert sich am Dienstagnachmittag

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von Uber. Zuletzt konnte die Aktie von Uber zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 1,8 Prozent auf 70,22 USD.

Die Uber-Aktie notierte im New York-Handel um 15:53 Uhr in Grün und gewann 1,8 Prozent auf 70,22 USD. Zwischenzeitlich stieg die Uber-Aktie sogar auf 70,50 USD. Mit einem Wert von 70,23 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 363.468 Uber-Aktien den Besitzer.

Bei 82,10 USD markierte der Titel am 05.03.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Uber-Aktie somit 14,47 Prozent niedriger. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 29,23 USD am 28.04.2023. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 58,38 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Uber-Aktie.

Zuletzt erhielten Uber-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Uber am 07.02.2024. Es stand ein EPS von 0,66 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Uber noch ein Gewinn pro Aktie von 0,29 USD in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Uber mit einem Umsatz von insgesamt 9,94 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8,61 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 15,44 Prozent gesteigert.

Voraussichtlich am 08.05.2024 dürfte Uber Anlegern einen Blick in die Q1 2024-Bilanz gewähren. Experten erwarten die Q1 2025-Kennzahlen am 30.04.2025.

Experten gehen davon aus, dass Uber im Jahr 2024 1,25 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

