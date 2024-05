Uber Aktie News: Uber am Nachmittag verlustreich

Kursentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Uber. Die Aktie verlor zuletzt in der New York-Sitzung 1,9 Prozent auf 64,23 USD.

Um 15:53 Uhr fiel die Uber-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 1,9 Prozent auf 64,23 USD ab. Das Tagestief markierte die Uber-Aktie bei 64,12 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 65,56 USD. Von der Uber-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 561.548 Stück gehandelt.

Am 05.03.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 82,10 USD an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 27,82 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 01.06.2023 (37,08 USD). Das 52-Wochen-Tief könnte die Uber-Aktie mit einem Verlust von 42,27 Prozent wieder erreichen.

Nachdem Uber seine Aktionäre 2023 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten.

Am 08.05.2024 äußerte sich Uber zu den Kennzahlen des am 31.03.2024 ausgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,31 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,08 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 10,13 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 8,82 Mrd. USD umgesetzt.

Voraussichtlich am 30.07.2024 dürfte Uber Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 0,905 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

