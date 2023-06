Uber Aktie News: Uber tendiert am Vormittag fester

Aktien in diesem Artikel Uber 39,20 EUR

Um 22:15 Uhr stieg die Uber-Aktie. In der AMEX-Sitzung kletterte das Papier um 0,5 Prozent auf 42,87 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Uber-Aktie bisher bei 43,72 USD. Zum AMEX-Handelsstart notierte das Papier bei 42,32 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 24.026 Uber-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 43,72 USD. Dieser Kurs wurde am 22.06.2023 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Uber-Aktie derzeit noch 1,98 Prozent Luft nach oben. Am 01.07.2022 gab der Anteilsschein bis auf 19,91 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Uber-Aktie 115,37 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel der Uber-Aktie wird bei 46,00 USD angegeben.

Uber ließ sich am 02.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,08 USD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Uber ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -3,04 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 28,73 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 8.823,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 6.854,00 USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird für den 10.08.2023 terminiert.

Analysten gehen davon aus, dass Uber 2023 einen Verlust in Höhe von -0,007 USD je Aktie ausweisen dürften.

Mit diesen vier Investitionen hat Starinvestor Charlie Munger das meiste Geld verdient

Dow Jones- & NASDAQ-Werte: Amazon-Aktie, Tesla-Aktie, Apple-Aktie, NVIDIA-Aktie & Co. im Fokus: Das sind die Bilanz-Termine der Tech-Riesen in der aktuellen Saison

NASDAQ-Wert Alphabet-Aktie leichter: Autonomes Auto der Alphabet-Tochter Waymo überfährt Hund - Google aktualisiert Street-View-Bilder

