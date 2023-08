Uber Aktie News: Anleger greifen bei Uber am Mittag zu

Blick auf Aktienkurs

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Uber. Zuletzt stieg die Uber-Aktie. In der Tradegate-Sitzung kletterte das Papier um 0,6 Prozent auf 40,94 EUR.

Um 11:53 Uhr konnte die Aktie von Uber zulegen und verteuerte sich in der Tradegate-Sitzung um 0,6 Prozent auf 40,94 EUR. In der Spitze gewann die Uber-Aktie bis auf 41,40 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 40,84 EUR. Zuletzt wechselten via Tradegate 853 Uber-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 47,50 EUR. Dieser Kurs wurde am 01.08.2023 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 16,02 Prozent hinzugewinnen. Bei einem Wert von 22,55 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (27.12.2022). Mit einem Abschlag von mindestens 44,93 Prozent könnte die Uber-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 46,00 USD an.

Uber gewährte am 01.08.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,18 USD, nach -1,33 USD im Vorjahresvergleich. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 9.230,00 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 14,33 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Uber einen Umsatz von 8.073,00 USD eingefahren.

Die kommende Q3 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 08.11.2023 veröffentlicht.

Den erwarteten Gewinn je Uber-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 0,287 USD fest.

