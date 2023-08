Uber Aktie News: Anleger schicken Uber am Mittwochvormittag auf rotes Terrain

Kurs der Uber

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Uber. Zuletzt fiel die Uber-Aktie. Im AMEX-Handel rutschte das Papier um 0,5 Prozent auf 44,40 USD ab.

Die Uber-Aktie wies um 22:15 Uhr Verluste aus. Im AMEX-Handel ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 44,40 USD abwärts. Die Uber-Aktie sank bis auf 44,04 USD. Die AMEX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 44,89 USD. Zuletzt wechselten 34.635 Uber-Aktien den Besitzer.

Bei 49,47 USD markierte der Titel am 01.08.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Uber-Aktie somit 10,26 Prozent niedriger. Am 12.10.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 22,97 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Uber-Aktie 48,26 Prozent sinken.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Uber-Aktie bei 46,00 USD.

Uber gewährte am 01.08.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 0,18 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Uber -1,33 USD je Aktie eingenommen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Uber im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 14,33 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 9.230,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 8.073,00 USD in den Büchern gestanden.

Am 08.11.2023 werden die Q3 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 0,287 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

