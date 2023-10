Blick auf Aktienkurs

Uber Aktie News: Uber am Montagmittag höher

23.10.23 12:04 Uhr

Die Aktie von Uber gehört am Montagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Uber-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,3 Prozent im Plus bei 40,24 EUR.

Die Uber-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:30 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 40,24 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Uber-Aktie bei 40,86 EUR. Bei 40,58 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via XETRA 2.387 Uber-Aktien gekauft oder verkauft. Der Anteilsschein kletterte am 01.08.2023 auf bis zu 47,98 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Uber-Aktie somit 16,13 Prozent niedriger. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 22,53 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 44,01 Prozent könnte die Uber-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 46,00 USD je Uber-Aktie aus. Uber gewährte am 01.08.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals. Uber hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,18 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -1,33 USD je Aktie gewesen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 9.230,00 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 14,33 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Uber einen Umsatz von 8.073,00 USD eingefahren. Die Uber-Bilanz für Q3 2023 wird am 07.11.2023 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2024 rechnen Experten am 06.11.2024. Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 0,357 USD je Aktie in den Uber-Büchern. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Uber-Aktie NYSE-Wert General Motors-Aktie schwächer: US-Verkehrsbehörde leitet Untersuchung von GM-Tochter Cruise ein General Motors-Aktie: Robotaxi von GM-Tochter in Unfall verwickelt NYSE-Wert Uber-Aktie fester: Neuer Finanzchef gefunden

