Uber Aktie News: Uber am Vormittag gefragt

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von Uber. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im Tradegate-Handel legte sie um 0,5 Prozent auf 40,78 EUR zu.

Die Uber-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung um 09:15 Uhr 0,5 Prozent im Plus bei 40,78 EUR. Die Uber-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 41,00 EUR aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 40,38 EUR. Bisher wurden heute 749 Uber-Aktien gehandelt.

Am 01.08.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 47,50 EUR an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Uber-Aktie somit 14,15 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 27.12.2022 (22,55 EUR). Derzeit notiert die Uber-Aktie damit 80,88 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 46,00 USD.

Uber gewährte am 01.08.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,18 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Uber -1,33 USD je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 14,33 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 9.230,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 8.073,00 USD in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q3 2023 dürfte Uber am 07.11.2023 präsentieren. Die Q3 2024-Finanzergebnisse könnte Uber möglicherweise am 06.11.2024 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 0,357 USD je Aktie belaufen.

