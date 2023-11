Uber Aktie News: Uber am Vormittag stärker

So entwickelt sich Uber

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagvormittag der Anteilsschein von Uber. Die Aktionäre schickten das Papier von Uber nach oben. Im AMEX-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,9 Prozent auf 55,38 USD.

Die Uber-Aktie stand in der AMEX-Sitzung um 22:15 Uhr 0,9 Prozent im Plus bei 55,38 USD. Im Tageshoch stieg die Uber-Aktie bis auf 55,82 USD. Bei 55,28 USD startete der Titel in den AMEX-Handelstag. Bisher wurden heute 34.141 Uber-Aktien gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 22.11.2023 auf bis zu 55,82 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 0,79 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Uber-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 24,10 USD ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Uber-Aktie mit einem Verlust von 56,49 Prozent wieder erreichen.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 46,00 USD.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte Uber am 07.11.2023 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,10 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,61 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 9.292,00 USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Uber 8.343,00 USD umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte Uber am 07.02.2024 präsentieren.

Experten taxieren den Uber-Gewinn für das Jahr 2023 auf 0,373 USD je Aktie.

