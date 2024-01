Uber Aktie News: Uber am Mittag auf rotem Terrain

Aktie im Blick

Die Aktie von Uber gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Uber-Aktie rutschte in der Tradegate-Sitzung zuletzt um 1,0 Prozent auf 58,50 EUR ab.

Die Uber-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung um 12:00 Uhr 1,0 Prozent im Minus bei 58,50 EUR. Bei 58,35 EUR markierte die Uber-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke stand der Titel bei 59,40 EUR. Bisher wurden via Tradegate 3.100 Uber-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 22.01.2024 erreichte der Anteilsschein mit 60,65 EUR ein 52-Wochen-Hoch. 3,68 Prozent Plus fehlen der Uber-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 25.01.2023 bei 26,46 EUR. Abschläge von 54,77 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das durchschnittliche Kursziel der Uber-Aktie wird bei 46,00 USD angegeben.

Uber veröffentlichte am 07.11.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Uber hat ein EPS von 0,10 USD vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit -0,61 USD auf dem gleichen Niveau gelegen. Auf der Umsatzseite standen 9.292,00 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 8.343,00 USD umgesetzt.

Voraussichtlich am 07.02.2024 dürfte Uber Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Die Vorlage der Q4 2024-Ergebnisse wird von Experten am 05.02.2025 erwartet.

Experten taxieren den Uber-Gewinn für das Jahr 2023 auf 0,384 USD je Aktie.

