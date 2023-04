Uber Aktie News: Uber präsentiert sich am Nachmittag fester

Aktien in diesem Artikel Uber 27,96 EUR

Die Aktionäre schickten das Papier von Uber nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie um 15:52 Uhr 0,6 Prozent auf 31,01 USD. Bei 31,05 USD erreichte die Uber-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 30,68 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Zuletzt wechselten via New York 367.146 Uber-Aktien den Besitzer.

Am 09.02.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 37,49 USD an. Der derzeitige Kurs der Uber-Aktie liegt somit 17,28 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 19,90 USD ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 55,83 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Uber-Aktie.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 46,00 USD für die Uber-Aktie.

Am 08.02.2023 lud Uber zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2022 endete. Das EPS wurde auf 0,29 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,44 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz wurden 8.607,00 USD gegenüber 5.778,00 USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Uber-Bilanz für Q1 2023 wird am 02.05.2023 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2024 rechnen Experten am 01.05.2024.

Experten prognostizieren für das Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von -0,103 USD je Uber-Aktie.

