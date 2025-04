Kurs der Uber

Uber Aktie News: Uber am Donnerstagnachmittag freundlich

24.04.25 16:08 Uhr

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Uber. Zuletzt sprang die Uber-Aktie im New York-Handel an und legte um 2,1 Prozent auf 75,31 USD zu.

Um 15:53 Uhr ging es für das Uber-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 2,1 Prozent auf 75,31 USD. Bei 75,52 USD erreichte die Uber-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den New York-Handel startete das Papier bei 73,86 USD. Zuletzt wechselten 261.370 Uber-Aktien den Besitzer. Bei 87,00 USD markierte der Titel am 12.10.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Uber-Aktie mit einem Kursplus von 15,52 Prozent wieder erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 06.08.2024 Kursverluste bis auf 54,99 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 26,98 Prozent würde die Uber-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen. Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Uber-Aktie. Am 05.02.2025 legte Uber die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2024 endete, vor. Das EPS belief sich auf 3,27 USD gegenüber 0,69 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 11,96 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 20,36 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9,94 Mrd. USD in den Büchern standen. Uber wird die nächste Bilanz für Q1 2025 voraussichtlich am 07.05.2025 vorlegen. Am 13.05.2026 wird Uber schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2026 präsentieren. Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Uber ein EPS in Höhe von 2,48 USD in den Büchern stehen haben wird. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Uber-Aktie Erste Schätzungen: Uber gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt Innovationsmotor: Diese Aktien könnten laut Cathie Wood von Zöllen profitieren Bilanzen: Tesla, NVIDIA, Apple, Amazon & Co. - Die Ergebnisse der Tech-Riesen in der aktuellen Saison

