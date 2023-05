Uber Aktie News: Anleger trennen sich am Vormittag vermehrt von Uber

Aktien in diesem Artikel Uber 35,74 EUR

Der Uber-Aktie ging im AMEX-Handel die Puste aus. Um 22:15 Uhr verlor das Papier 1,6 Prozent auf 38,60 USD. Die Abwärtsbewegung der Uber-Aktie ging bis auf 38,53 USD. Den AMEX-Handel startete das Papier bei 38,96 USD. Bisher wurden heute 61.955 Uber-Aktien gehandelt.

Bei einem Wert von 40,48 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (22.05.2023). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 4,87 Prozent hinzugewinnen. Am 01.07.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 19,91 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 48,43 Prozent.

Analysten bewerten die Uber-Aktie im Durchschnitt mit 46,00 USD.

Am 02.05.2023 äußerte sich Uber zu den Kennzahlen des am 31.03.2023 ausgelaufenen Quartals. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,08 USD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -3,04 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 8.823,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 28,73 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6.854,00 USD in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird am 10.08.2023 erwartet.

Analysten gehen davon aus, dass Uber 2023 einen Verlust in Höhe von -0,007 USD je Aktie ausweisen dürften.

