Uber Aktie News: Uber am Montagmittag im Aufwind

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Uber. Das Papier von Uber konnte zuletzt klettern und stieg im Tradegate-Handel um 0,7 Prozent auf 42,68 EUR.

Um 11:59 Uhr ging es für das Uber-Papier aufwärts. Im Tradegate-Handel verteuerte es sich um 0,7 Prozent auf 42,68 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Uber-Aktie bei 42,90 EUR. Bei 42,38 EUR ging der Anteilsschein in den Tradegate-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten Uber-Aktien beläuft sich auf 6.918 Stück.

Am 24.07.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 42,90 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 0,52 Prozent hinzugewinnen. Am 29.07.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 21,89 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 48,71 Prozent könnte die Uber-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das durchschnittliche Kursziel der Uber-Aktie wird bei 46,00 USD angegeben.

Uber veröffentlichte am 02.05.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Der Verlust je Aktie lag bei -0,08 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -3,04 USD je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Uber im vergangenen Quartal 8.823,00 USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 28,73 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Uber 6.854,00 USD umsetzen können.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2023 dürfte Uber am 01.08.2023 präsentieren. Die Vorlage der Q2 2024-Ergebnisse wird von Experten am 30.07.2024 erwartet.

Von Analysten wird erwartet, dass Uber im Jahr 2023 0,036 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

