Uber Aktie News: Uber am Vormittag freundlich

Aktienkurs aktuell

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von Uber. Die Aktionäre schickten das Papier von Uber nach oben. Im AMEX-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,5 Prozent auf 47,27 USD.

Die Uber-Aktie stand in der AMEX-Sitzung um 22:15 Uhr 1,5 Prozent im Plus bei 47,27 USD. In der Spitze legte die Uber-Aktie bis auf 47,27 USD zu. Mit einem Wert von 47,02 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der Uber-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 30.696 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 20.07.2023 bei 47,83 USD. Mit einem Zuwachs von 1,18 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 22,16 USD am 29.07.2022. Mit einem Kursverlust von 53,13 Prozent würde die Uber-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Uber-Aktie bei 46,00 USD.

Am 02.05.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Uber hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,08 USD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -3,04 USD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Auf der Umsatzseite standen 8.823,00 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 6.854,00 USD umgesetzt.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird für den 01.08.2023 terminiert. Experten erwarten die Q2 2024-Kennzahlen am 30.07.2024.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Uber ein EPS in Höhe von 0,036 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

