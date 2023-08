Uber Aktie News: Uber am Mittag gefragt

Uber im Blick

Die Aktie von Uber zählt am Donnerstagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im Tradegate-Handel legte sie um 1,3 Prozent auf 42,04 EUR zu.

Die Aktie legte um 11:53 Uhr in der Tradegate-Sitzung 1,3 Prozent auf 42,04 EUR zu. Die Uber-Aktie legte bis auf 42,12 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Startglocke stand der Titel bei 41,62 EUR. Zuletzt wechselten via Tradegate 7.325 Uber-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 47,50 EUR erreichte der Titel am 01.08.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 12,99 Prozent. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 27.12.2022 (22,55 EUR). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Uber-Aktie derzeit noch 46,37 Prozent Luft nach unten.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 46,00 USD.

Am 01.08.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,18 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -1,33 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 14,33 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 9.230,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 8.073,00 USD in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2023 dürfte Uber am 08.11.2023 vorlegen.

Von Analysten wird erwartet, dass Uber im Jahr 2023 0,287 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

