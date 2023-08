Uber Aktie News: Uber am Donnerstagnachmittag mit negativen Vorzeichen

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Uber. Die Uber-Aktie gab im New York-Handel zuletzt um 0,1 Prozent auf 45,09 USD nach.

Werte in diesem Artikel

Das Papier von Uber gab in der New York-Sitzung ab. Um 15:53 Uhr ging es um 0,1 Prozent auf 45,09 USD abwärts. Das bisherige Tagestief markierte Uber-Aktie bei 45,02 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 45,24 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 240.491 Uber-Aktien.

Bei einem Wert von 49,49 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (01.08.2023). 9,76 Prozent Plus fehlen der Uber-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 12.10.2022 bei 22,95 USD. Mit Abgaben von 49,11 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Uber-Aktie bei 46,00 USD.

Am 01.08.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,18 USD. Im Vorjahresviertel hatte Uber -1,33 USD je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz wurden 9.230,00 USD gegenüber 8.073,00 USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2023 wird am 08.11.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Von Analysten wird erwartet, dass Uber im Jahr 2023 0,287 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Uber-Aktie

Delivery Hero-Aktie springt deutlich an: Delivery Hero wird optimistischer

Uber-Aktie an der NYSE dennoch im Minus: Uber macht überraschend Gewinn

Ausblick: Uber öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal