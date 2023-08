Kursverlauf

Uber Aktie News: Anleger schicken Uber am Donnerstagvormittag ins Plus

24.08.23 09:23 Uhr

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Uber. Die Uber-Aktie stand in der AMEX-Sitzung zuletzt 1,7 Prozent im Plus bei 45,13 USD.

Die Aktie notierte um 22:15 Uhr mit Gewinnen. Im AMEX-Handel legte sie um 1,7 Prozent auf 45,13 USD zu. Der Kurs der Uber-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 45,54 USD zu. Mit einem Wert von 44,32 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via AMEX 15.532 Uber-Aktien den Besitzer. Am 01.08.2023 markierte das Papier bei 49,47 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Uber-Aktie ist somit 9,62 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 12.10.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 22,97 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Uber-Aktie damit 96,47 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 46,00 USD für die Uber-Aktie aus. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Uber am 01.08.2023 vor. In Sachen EPS wurden 0,18 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Uber -1,33 USD je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite standen 9.230,00 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 8.073,00 USD umgesetzt. Am 08.11.2023 dürfte die Q3 2023-Bilanz von Uber veröffentlicht werden. Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 0,287 USD je Aktie in den Uber-Büchern. Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Christopher Penler / Shutterstock.com