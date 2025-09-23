DAX23.726 +0,5%ESt505.480 +0,1%Top 10 Crypto15,69 +2,9%Dow46.364 +0,2%Nas22.588 +0,1%Bitcoin96.488 +1,8%Euro1,1746 -0,6%Öl68,43 +0,9%Gold3.755 -0,3%
Uber Aktie News: Uber am Nachmittag freundlich

24.09.25 16:09 Uhr
Uber Aktie News: Uber am Nachmittag freundlich

Die Aktie von Uber zählt am Mittwochnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt sprang die Uber-Aktie im New York-Handel an und legte um 0,1 Prozent auf 97,91 USD zu.

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 0,1 Prozent auf 97,91 USD zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die Uber-Aktie bei 99,85 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 98,89 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Uber-Aktien beläuft sich auf 309.887 Stück.

Der Anteilsschein kletterte am 23.09.2025 auf bis zu 101,98 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 4,16 Prozent hinzugewinnen. Am 18.12.2024 gab der Anteilsschein bis auf 59,33 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 39,40 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Uber-Aktie.

Am 06.08.2025 lud Uber zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,63 USD. Im Vorjahresviertel hatte Uber 0,47 USD je Aktie erwirtschaftet. Umsatzseitig wurden 12,65 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Uber 10,70 Mrd. USD umgesetzt.

Am 30.10.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Uber ein EPS in Höhe von 2,91 USD in den Büchern stehen haben wird.

