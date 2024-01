Uber Aktie News: Uber präsentiert sich am Nachmittag stärker

Kurs der Uber

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von Uber. Im New York-Handel gewannen die Uber-Papiere zuletzt 0,2 Prozent.

Die Uber-Aktie notierte im New York-Handel um 15:53 Uhr in Grün und gewann 0,2 Prozent auf 63,86 USD. Die Uber-Aktie legte bis auf 64,31 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 64,28 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 363.776 Uber-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 23.01.2024 bei 65,61 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Uber-Aktie derzeit noch 2,74 Prozent Luft nach oben. Am 26.01.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 28,80 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Uber-Aktie liegt somit 121,74 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 46,00 USD an.

Uber veröffentlichte am 07.11.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Mit einem EPS von 0,10 USD lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als Uber mit -0,61 USD je Aktie genauso viel verdiente. Uber hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 9.292,00 USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 11,37 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 8.343,00 USD erwirtschaftet worden waren.

Voraussichtlich am 07.02.2024 dürfte Uber Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Experten erwarten die Q4 2024-Kennzahlen am 05.02.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 0,384 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Uber-Aktie

Erste Schätzungen: Uber vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Instacart-Aktie im Fokus: So verliefen die ersten Börsenmonate des Neulings - und so könnte es weitergehen

NASDAQ-Titel Instacart-Aktie etwas tiefer: Uber plant wohl Instacart-Übernahme - NYSE-Wert Uber-Aktie weitgehend unbeeindruckt