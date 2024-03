Uber Aktie News: Uber am Montagnachmittag nahezu unverändert

Aktie im Blick

Die Aktie von Uber hat am Montagnachmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die Uber-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im New York-Handel bei 80,20 USD.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 15:53 Uhr die Uber-Aktie. Der Anteilsschein notierte via New York bei 80,20 USD. Den Tageshöchststand markierte die Uber-Aktie bei 81,04 USD. Die Uber-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 79,65 USD ab. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 79,99 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 509.684 Uber-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 05.03.2024 erreichte der Anteilsschein mit 82,10 USD ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Uber-Aktie derzeit noch 2,37 Prozent Luft nach oben. Am 28.04.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 29,23 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Uber-Aktie 63,56 Prozent sinken.

Experten gehen davon aus, dass Uber-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Uber 0,000 USD aus.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 abgelaufenen Quartal legte Uber am 07.02.2024 vor. Es stand ein EPS von 0,66 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Uber noch ein Gewinn pro Aktie von 0,29 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 15,44 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 8.607,00 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 9.936,00 USD ausgewiesen.

Am 01.05.2024 werden die Q1 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Uber einen Gewinn von 1,24 USD je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Uber-Aktie

Uber zahlt in Australien Millionenstrafe zwecks Konfliktbeilegung

Uber, Delivery Hero & Co.: EU-Staaten stimmen für mehr Arbeitnehmerrechte bei Online-Plattformen

Uber-Aktie profitiert: Uber will Aktien im Milliardenwert zurückkaufen