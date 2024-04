Uber Aktie News: Uber am Nachmittag leichter

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Uber. Die Uber-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 1,0 Prozent auf 68,66 USD abwärts.

Die Aktie verlor um 15:53 Uhr in der New York-Sitzung 1,0 Prozent auf 68,66 USD. Die Uber-Aktie gab in der Spitze bis auf 67,68 USD nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 67,86 USD. Bisher wurden heute 485.283 Uber-Aktien gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (82,10 USD) erklomm das Papier am 05.03.2024. Der derzeitige Kurs der Uber-Aktie liegt somit 16,37 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 28.04.2023 bei 29,23 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Uber-Aktie 134,94 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Uber-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen.

Am 07.02.2024 lud Uber zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2023 endete. Das EPS belief sich auf 0,66 USD gegenüber 0,29 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 9,94 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 15,44 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8,61 Mrd. USD in den Büchern standen.

Uber wird die nächste Bilanz für Q1 2024 voraussichtlich am 08.05.2024 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2025 rechnen Experten am 30.04.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 1,25 USD je Uber-Aktie.

