Uber Aktie News: Uber am Freitagnachmittag höher

Aktienentwicklung

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Uber. Die Uber-Aktie stieg im New York-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,6 Prozent auf 79,33 USD.

Um 15:53 Uhr sprang die Uber-Aktie im New York-Handel an und legte um 1,6 Prozent auf 79,33 USD zu. Die Uber-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 79,60 USD aus. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 78,52 USD. Von der Uber-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 432.464 Stück gehandelt.

Bei einem Wert von 87,00 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (12.10.2024). Mit einem Zuwachs von mindestens 9,67 Prozent könnte die Uber-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 06.08.2024 bei 54,99 USD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 30,68 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenausschüttung für Uber-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen.

Uber gewährte am 05.02.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 3,27 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,69 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 11,96 Mrd. USD gegenüber 9,94 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Voraussichtlich am 07.05.2025 dürfte Uber Anlegern einen Blick in die Q1 2025-Bilanz gewähren. Uber dürfte die Q1 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 13.05.2026 präsentieren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Uber-Gewinn in Höhe von 2,48 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Uber-Aktie

Uber-Aktie stärker: VW und Uber vereinbaren Shuttle-Partnerschaft in den USA

Erste Schätzungen: Uber gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Innovationsmotor: Diese Aktien könnten laut Cathie Wood von Zöllen profitieren