Uber Aktie News: Uber präsentiert sich am Dienstagmittag stärker

Uber im Fokus

Die Aktie von Uber gehört am Dienstagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Uber konnte zuletzt klettern und stieg im Tradegate-Handel um 0,4 Prozent auf 42,98 EUR.

Die Uber-Aktie stieg im Tradegate-Handel. Um 12:02 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,4 Prozent auf 42,98 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Uber-Aktie bei 42,98 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 42,82 EUR. Der Tagesumsatz der Uber-Aktie belief sich zuletzt auf 7.598 Aktien.

Bei einem Wert von 42,98 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (25.07.2023). Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Uber-Aktie somit 0,00 Prozent niedriger. Am 29.07.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 21,89 EUR. Der aktuelle Kurs der Uber-Aktie ist somit 49,07 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Uber-Aktie bei 46,00 USD.

Am 02.05.2023 hat Uber in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2023 – vorgestellt. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,08 USD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -3,04 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 8.823,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 28,73 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6.854,00 USD in den Büchern standen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 01.08.2023 erfolgen. Einen Blick in die Q2 2024-Bilanz können Uber-Anleger Experten zufolge am 30.07.2024 werfen.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Uber ein EPS in Höhe von 0,038 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

