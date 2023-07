Uber Aktie News: Uber tendiert am Dienstagnachmittag schwächer

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Uber gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Uber-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 47,17 USD abwärts.

Die Aktie verlor um 15:53 Uhr in der New York-Sitzung 0,3 Prozent auf 47,17 USD. Die Uber-Aktie sank bis auf 46,94 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 47,20 USD. Bisher wurden heute 347.422 Uber-Aktien gehandelt.

Bei einem Wert von 47,89 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (20.07.2023). Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 1,53 Prozent über dem aktuellen Kurs der Uber-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 22,14 USD am 29.07.2022. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Uber-Aktie 53,06 Prozent sinken.

Experten gaben als mittleres Kursziel 46,00 USD an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Uber am 02.05.2023 vor. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,08 USD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Uber ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -3,04 USD in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Uber in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 28,73 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 8.823,00 USD im Vergleich zu 6.854,00 USD im Vorjahresquartal.

Die Kennzahlen für Q2 2023 dürfte Uber am 01.08.2023 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2024-Bilanz auf den 30.07.2024.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2023 -0,009 USD je Aktie in den Uber-Büchern.

