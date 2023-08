Aktienkurs aktuell

Uber Aktie News: Uber am Freitagnachmittag mit Verlusten

25.08.23 16:08 Uhr

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Uber. Die Aktionäre schickten das Papier von Uber nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,5 Prozent auf 44,47 USD.

Die Uber-Aktie stand in der New York-Sitzung um 15:53 Uhr 0,5 Prozent im Minus bei 44,47 USD. Die Uber-Aktie sank bis auf 43,97 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 44,71 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 274.234 Uber-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Am 01.08.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 49,49 USD. Mit einem Zuwachs von mindestens 11,29 Prozent könnte die Uber-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 12.10.2022 gab der Anteilsschein bis auf 22,95 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Uber-Aktie mit einem Verlust von 48,40 Prozent wieder erreichen. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 46,00 USD je Uber-Aktie an. Die Bilanz zum am 30.06.2023 abgelaufenen Quartal legte Uber am 01.08.2023 vor. Das EPS wurde auf 0,18 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -1,33 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 14,33 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 9.230,00 USD umgesetzt, gegenüber 8.073,00 USD im Vorjahreszeitraum. Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2023 dürfte Uber am 08.11.2023 präsentieren. In der Uber-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 0,287 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Uber-Aktie Delivery Hero-Aktie springt deutlich an: Delivery Hero wird optimistischer Uber-Aktie an der NYSE dennoch im Minus: Uber macht überraschend Gewinn Ausblick: Uber öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

