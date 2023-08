Uber Aktie News: Uber verbilligt sich am Vormittag

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Uber. Zuletzt ging es für die Uber-Aktie nach unten. Im AMEX-Handel fiel das Papier um 1,0 Prozent auf 44,69 USD.

Um 22:15 Uhr fiel die Uber-Aktie. Im AMEX-Handel rutschte das Papier um 1,0 Prozent auf 44,69 USD ab. In der Spitze büßte die Uber-Aktie bis auf 44,69 USD ein. Bei 45,30 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via AMEX 28.593 Uber-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 01.08.2023 bei 49,47 USD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 10,70 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 12.10.2022 bei 22,97 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 48,60 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 46,00 USD je Uber-Aktie aus.

Uber gewährte am 01.08.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 0,18 USD. Im letzten Jahr hatte Uber einen Gewinn von -1,33 USD je Aktie eingefahren. Das vergangene Quartal hat Uber mit einem Umsatz von insgesamt 9.230,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8.073,00 USD erwirtschaftet worden waren, um 14,33 Prozent gesteigert.

Die kommende Q3 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 08.11.2023 veröffentlicht.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Uber einen Gewinn von 0,287 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

