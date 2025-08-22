Uber Aktie News: Uber am Montagnachmittag mit Abschlägen

Aktie im Fokus

Die Aktie von Uber gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Uber-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 0,3 Prozent auf 96,53 USD abwärts.

Die Aktie verlor um 15:53 Uhr in der New York-Sitzung 0,3 Prozent auf 96,53 USD. Die höchsten Verluste verbuchte die Uber-Aktie bis auf 95,60 USD. Bei 96,00 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Von der Uber-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 356.172 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 10.07.2025 bei 97,71 USD. Derzeit notiert die Uber-Aktie damit 1,21 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 18.12.2024 gab der Anteilsschein bis auf 59,33 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 38,54 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Uber-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen.

Uber ließ sich am 06.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,63 USD gegenüber 0,47 USD im Vorjahresquartal. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 12,65 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 18,23 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Uber einen Umsatz von 10,70 Mrd. USD eingefahren.

Am 30.10.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Uber veröffentlicht werden.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 2,91 USD je Uber-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Uber-Aktie

Neue Konkurrenz für Tesla-Aktie: VW und Renault setzen beim autonomen Fahren zum Überholen an

Apple-Aktie: Zukunft ohne Tippen - Siri soll Apps allein per Sprache steuern

Anleger vorsichtig: Uber-Aktie gibt Gewinne nach überzeugenden Zahlen wieder ab