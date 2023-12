Uber Aktie News: Uber verzeichnet am Vormittag Verluste

So entwickelt sich Uber

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Uber. Die Uber-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im London-Handel ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 61,03 USD abwärts.

Die Uber-Aktie notierte um 09:49 Uhr im London-Handel in Rot und verlor 0,6 Prozent auf 61,03 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 61,03 USD. Bisher wurden via London 14.873 Uber-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 09.09.2023 markierte das Papier bei 45,05 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 26,18 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 45,05 USD am 09.09.2023. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 26,18 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Uber-Aktie.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 46,00 USD je Uber-Aktie aus.

Uber gewährte am 07.11.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,10 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,61 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 9.292,00 USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 8.343,00 USD umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 07.02.2024 terminiert.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 0,378 USD je Aktie in den Uber-Büchern.

